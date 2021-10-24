10 gün sonra benzine bir zam daha

Haber: C. Kutay Aykan

16 Ekim’de pompa fiyatı 14 kuruş artan benzine bir zam daha geldi. Benzinin litresinde 44 kuruşluk zam kararı alındı. Zammın 25 Ekim Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan geceden itibaren geçerli olacağı öğrenildi. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 8,50 TL’ye yükselmiş olacak.

MOTORİN VE LPG İÇİN HENÜZ YENİ BİR ZAM KARARI BULUNMUYOR.

LPG ve motorinde olduğu gibi benzinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

LPG 20 GÜNDE 93 KURUŞ ZAMLANDI

2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye 21 Ekim’de 22 kuruş daha zam gelmişti. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara'da 6,03 liradan 6,25 liraya, İzmir'de ise 6,05 liradan 6,27 liraya yükselmişti.

MOTORİNE 10 GÜNDE 87 KURUŞ ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatı 19 Ekim’de 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,20 TL, Ankara’da ve İzmir’de 8,29 TL seviyesinde bulunuyor.