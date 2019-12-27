10 gün sonra yakalandı

Haber: C. Kutay AYKAN

17 Aralık'ta Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Mengen'de saklandığını belirledi.

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve hırsızlık suçları olmak üzere 6 suçtan aranması olan ve 8 ayrı suçtan da suç kaydı bulunan hükümlüyü saklandığı evde gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Mengen Adliyesine sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, 15:50