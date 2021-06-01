10 günde 8 kere sallandık

Haber: Aysun Beykoz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Merkez, Göynük, Mengen ve Gerede ilçelerinde son günde küçük sarsıntılar meydana geldi. Kandilli verilerine göre 23 Mayıs Pazar günü ilimiz Gerede ilçesi Eymir köyünde saat 16.38’de yerin 5.0 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde; 23 Mayıs Pazar günü ilimiz Merkez ilçesi Fasıl köyünde saat 22.45’te 5.3 kilometre derinliğinde yer yüzeyinde 1.5 büyüklüğünde; 24 Mayıs Pazartesi günü Göynük ilçesine bağlı Soğukçam köyünde saat 15.08’de yer yüzeyinde 1.8 büyüklüğünde; 27 Mayıs Perşembe günü ilimiz merkez ilçesi Kozlu köyünde saat 15.08’de yerin 11.9 kilometre derinliğinde 1.3 büyüklüğünde; yine aynı gün Merkez ilçeye bağlı Banaz köyünde saat 13.20’de yer yüzeyinde 1.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

İlimizde son olarak 31 Mayıs Pazartesi günü ve 1 Haziran Salı günü Kandilli verilerine göre 2 küçük sarsıntı daha gerçekleşti. 31 Mayıs Pazartesi günü Merkez ilçeye bağlı Mesciçele köyünde saat 12.29’da yerin 2.5 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde; 1 Haziran Salı günü ise Mengen ilçesine bağlı Teberikler köyünde saat 11.23’te yerin 5.9 kilometre derinliğinde 2.0 büyüklüğünde meydana gelen küçük sarsıntılarla beraber son 10 günde toplam 8 deprem gerçekleşmiş oldu.