10 gündür aç susuz kalan Dobi kurtarıldı



Haber: Okay Özcan

Olay saat 18.00 sıralarında Bolu Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine Trafik ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Polis Merkezi ekipleri, İtfaiye ekipleri ve Bolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet caddesini trafik akışını kapattı.

Ardından Savcılığın izni ile Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 10 gündür 3.katta mahsur kalan ve sahibi tarafından eve mahkum bırakılan golden cinsi köpeğe balkondan müdahale edildi.

İddiaya göre 10 gündür aç ve susuz bırakılan ev adının sonradan Dobi olduğu öğrenilen köpeğe yapılan operasyon ile kurtarıldı. Bu anlar hayvan sever vatandaşlar tarafından alkışlarla tebrik edildi. Aç ve susuz olduğu öğrenilen golden cinsi Dobi, Bolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa götürülerek tedavi altına alındı. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlatırken köpeği evde aç ve susuz bırakan, zor duruma düşüren şahıs ve şahıslar hakkında soruşturma başlattı.