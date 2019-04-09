10 gündür mazbatasını alamadı

31 Mart’ta yapılan Göynük Belediye Başkanlığı seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre; 1082 oy alan MHP Adayı Ahmet Çankaya seçimi kazandı. Ak Partinin Adayı ve Belediye Başkanı Kemal Kazan 999 oy ile ikinci, CHP Adayı Necdet Yıldıran 343 oy, Saadet Partisi Adayı Faruk Binay 86 oy ve BTP Adayı 6 oy almıştı. Ak Parti ilçe teşkilatı seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı ve kabul edilen itiraz sonrası tekrar sayılan oylar da neticeyi değiştirmedi. Bu gelişme üzerine Ak Parti İlçe teşkilatı bu kez de geçersiz kabul edilen 89 oyun yeniden incelenmesi için itirazda bulundu. Ancak Göynük ilçe seçim kurulu bu itirazı yerinde bulmayarak Ak Parti ilçe teşkilatının yaptığı itirazı reddetti.

Geçtiğimiz cuma günü Bolu adliyesine gelerek merkez ilçe seçim kuruluna itirazını yenileyen Ak Parti Göynük ilçe teşkilatı aradığı sonucu burada da bulamadı, merkez ilçe seçim kurulu yapılan itiraza pazartesi itibarı ile red cevabı verdi. Bu sonucun ardından mazbatasını almak için beklemede olan MHP adayı Ahmet Çankaya gazetemize yaptığı açıklamada “ Göynük halkı işin ehline emaneti geri verdi. Bu sonucu değiştirebilmek adına rakibimizin yaptığı itirazlar sonuç getirmedi. Yüksek ihtimal rakibimiz son çare olarak YSK’ya müracaat edecektir. Oradan da istediği sonucu alamayacak diye düşünüyorum. Bir an önce mazbatamızı alıp göreve başlamak istiyoruz. Göynük halkının bize olan güvenini boşa çıkartmamak adına YSK’nın itiraz sürecinin sonunu bekliyoruz. Biz 1082 seçmenimizin güvenini aldık ancak ben tüm Göynük’ün başkanı olacağım. Toplumsal kutuplaşmanın olmadığı bir Göynük için görev süremizin sonuna kadar canla başla çalışacağız. Göynük halkının güvenini boşa çıkartmayacağız” ifadelerini kullandı.