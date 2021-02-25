10 ilde 15 gün sokağa çıkma yasağı önerisi

Haber: Aysun Beykoz

Uzmanlar Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Bolu, Sakarya, Ardahan, Adıyaman, Erzurum, Kırklareli için 15 günlük sokağa çıkma yasağı ve bölgesel karantina önerisinde bulunuyor. Koronavirüs vaka sayısı yükselmeye devam ederken özellikle bazı bölgelerde sıçrama yaptı. En büyük sıçrama Ordu’da yaşanırken, onu yine Karadeniz illeri takip etti. Vaka sayısı sıçrama yapan bölgelerde 15 günlük sokağa çıkma yasağı talepleri daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: “Gerçekten 3’üncü dalga bizi korkutuyor. 3’üncü dalga tabii ki olabilir. Çünkü toplumun yüzde 70 ve fazlası bağışıklanmadı. Bu bağışıklanma olmadığı süre içerisinde daha hastalanacak çok kişi var anlamına geliyor” dedi.

BOLU’DA % 75 ARTMIŞTI

Sağlık Bakanlığı’nın bir hafta arayla yayınladığı vaka tablosuna göre Ordu en büyük sıçramayı yaparak 100 binde 228 ile salgının en yoğun yaşandığı il haline geldi. Ordu’yu, Giresun, Samsun, Tokat, Bolu, Sakarya, Ardahan, Adıyaman, Erzurum, Kırklareli takip etti. Bolu’da son açıklanan vaka sayısı ise 100 binde 75 olarak verildi. Bu oran % 75 artış anlamına geliyor. Bu orana göre son haftada 144 olan vaka sayımız 240’a çıkmıştı.

15 KAPANMA ÖNERİSİ

Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan uzmanlar bölge için en az 2 haftalık tam kapanmanın şart olduğunu ifade ediyorlar. KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın vakalardaki sıçrayışa dikkat çekip, “Bölgedeki bu durumun devamı veya bunu kırmanın mutlaka bir yolunun bulunması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi olarak en azından 15 günlük tam kapanmayı önermek istiyorum” dedi.”

“Trabzon Tabip Odası Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Yaşar Kibar Güven de, “Vaka sayısı yüksek ve diğer illere göre oran yukarıda olan bu 4 ilin arasındaki ilişkiler sınırlandırılmalı, daha kati tedbirler alınması lazım. Gerekirse ‘bölgesel karantina’ da düşünülebilir” dedi.

EN DÜŞÜK GÜNEYDOĞU

İllerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor. Her 100 bin kişiye düşen vaka sayılarında da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller ön plana çıkıyor.Hakkari – 3,21Şırnak – 3,91Muş – 8,51Batman – 8,71 - Iğdır – 10,43

ANKARA VE İSTANBUL

5,7 milyon kişinin yaşadığı Ankara’da ortalama vaka sayısı 100 bin kişide 35,39 olarak tespit edildi. Ankara’da vaka sayısı bir önceki haftaya göre fazla bir değişim göstermedi.- İstanbul’da ise artış görülüyor. İstanbul’da geçen hafta her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 60,19 olurken, bu hafta bu oran 68,23’e yükseldi.