Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılalı 82 yıl oldu. Ulu Önder’in 57 yıllık ömründe verdiği mücadele bu ülke için adanmış bir hayatın en önemli örneğidir. Esarete karşı bu milletin birlik olma ruhunu inşa etmiş, Türk milletinin esaret altında yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu ülkenin birliğine göz dikmiş düşmanların, bu ülke üzerinde düşündükleri planları hala geçerliliğini korumaktadır. Bize düşen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetine sahip çıkıp, bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü muhafaza etmek için mücadeleye devam etmektir.

“O ÖMRÜNÜ BU ÜLKENİN VARLIĞINA ARMAĞAN ETMİŞTİR”

10 Kasım bir hüzün günü değildir. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millet bilincini ortaya koyduğu mücadeleyi ve inancı hatırlama günüdür. O ömrünü bu ülkenin varlığına armağan etmiştir. Onun gösterdiği hedefler, her Türk vatandaşının hayatında birinci öncelik olmak mecburiyetindedir. Bu inançla ancak onun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşılacaktır. Bu düşüncelerle, ölümünün 82'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kahramanlarımıza, tüm aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun.