10 Kasım resim sergisi

Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediyesi ve Kent Konseyi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sebebiyle bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. ‘Atatürk’ün Yaşamından Esintiler’ adlı etkinlikler kapsamında ilk olarak 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Saat: 17.30’da Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde Atatürk fotoğraflarından oluşan bir resim sergisi gerçekleştirilecek.

Serginin ardından Saat 18.30’da ise Dr. Hüseyin Sarı’nın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Bolu Kent Konseyi, gerçekleştirilecek olan etkinliklere tüm halkı davet etti.