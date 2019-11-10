10 Kasım’da çelenk krizi

Haber: C. Kutay AYKAN

Tören sonrası gazetemize özel bir açıklamada bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ile MHP İl Başkanı Cihan Başaran, çelenk olayını sabotaj olarak nitelendirdi. Konu hakkında AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay şunları söyledi; “Öncelikle şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum ki. Bugün tören alanında gerçekleşen programın bu şekilde olmasının sebebi şudur: Ben beş yıldır il başkanlıyım. Beş yıllık il başkanlığım döneminde hiçbir 10 Kasım töreninde siyasi partilerin çelenk koyma problemi olmadı. Ki buna Milliyetçi Hareket Partisi de dahildir, biz de hiçbir zaman koymadık. Konulmadığı için de Cumhuriyet Halk Partisi beş yıldır alternatif program düzenler. Niçin? ‘Biz çelenk koyamıyoruz’ diye alternatif program düzenler. Ve Valilik makamı eliyle bizlere bir bildiri geldi. Gelen bildiride programın akışı sunulup akışta da ‘çelenklerin konulması’ der. Mesele budur. Ben beş yıldır hiçbir programda çelenk koymadım siyasi parti olarak. Burada bu program yapılıyorsa öncelikle Valilik özel kalemi, bu işleri kim organize ediyorsa, bu işi orada kim yapıyorsa bu işin sorumlusu odur. ‘Siyasi partilerin çelenk koyması vardır’ diye gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse AK Parti İl Başkanlığına, Cumhuriyet Halk Partisine, yani tüm siyasi partilerin hepsine doğru bir şekilde bilgisi verilir ve insanlar bu şekilde burada olmaz. Bir tarafta Milliyetçi Hareket Partisi çelenk koyamıyor, bir tarafta AK Parti İl Başkanı çelenk koyamıyor, Üniversite Rektörlüğü çelenk koyamıyor, Bolu Ticaret Ve Sanayi Odası çelenk koyamıyor… Gözüme çarpanları söylüyorum. Bolu Barosunun çelengi var, Cumhuriyet Başsavcılığının çelengi yok. Bu nasıl bir organizasyondur, bunu kim yapar, nasıl yapar? Milletin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğu anlarda, bu programın bu şekilde yapılması, bu şekilde milletin burada, tören alanında herkesin önünde mağdur edilmesi. Bunun adı sabotajdır. Bunu kim yapıyorsa net bir şekilde söylüyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Cihan Başaran’da, “Çok uzun söyleyecek bir şey yok. Millet buna mutlaka vicdani olarak karar verecektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ahrete intikalinin 81. yıldönümünde huzurlu bir şekilde anarken böyle bir facia yaşamamız bizleri çok mutsuz etmiştir. Çelenk koyma töreninde tek gördüğümüz sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve onun alt kuruluşlarıdır. Bunun dışında çelenk koyabilecek veya koymuş kimseyi görmedik. Böyle bir protokolün bize haber verilmemesiyle ilgili, bu protokol eksikliğinin… Umarım bununla ilgili bir açıklama yapılacaktır. Failler kimse, suçlular kimse bununla ilgili kendileri hakkında soruşturma yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

BUNUN ALGISI ÇOK FARKLI YERLERE GİDER

Bu yaşanan olaya çok öfkelenen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, açıklamasına şu sözlerini de ilave ederek; “Şunu net bir şekilde söyleyelim bakınız, siyasi partilere program gelir. Programın başında da şu yazar: ‘Çelenklerin sunulması.’ Beş yıldır bize program bu şekilde gelir. Gelen programda burada Valilik makamı, Bolu Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelengini koyar ve program biter. Buradaki durum; millet buraya çelenk koymaya çıktığı zaman bir taraf Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanına bakıyor, diyor ki ‘çelenk nerede?’ Bir taraf bana bakıyor AK Parti İl Başkanına, diyor ki ‘çelenk nerede ?’ Yani bunun algısı çok farklı noktalara gider” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2019, 12:01