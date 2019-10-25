10 Kişiyle 2’de 2

Haber: Volkan Yılmaz

Kırmızı-beyazlılara 3 puanı getiren goller ilk yarıda Bilal ve Melih ve 90.dakikada Mustafa Eskihellaç’tan geldi. Temsilcimizde 2.yarıda oyuna giren Umut 62.dakikada kırmızı kart gördü. Son dakikalarda konuk ekip te 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın gollerini Boluspor adına 13’üncü dakikada Bilal Kısa, 20’nci dakikada Melih Okutan kaydetti. Deplasman ekibinin tek golünü Cem Ekinci 76’ncı dakikada kaydetti. Kapanışı ise Mustafa Eskihellaç uzatma dakikalarında kaydetti. Boluspor’da 62’nci dakikada Umut Gündoğan kırmızı kart gördü. Boluspor bu galibiyet ile puanını 8’e çıkardı. Temsilcimiz bu sonuçla haftalar sonra düşme potasının dışına çıktı.

Stadyum: Bolu Atatürk Stadı

Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül (1. Yardımcı Hakem), Murat Altan (2. Yardımcı Hakem)

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Samican Keskin 90 + 6 Dk.), Poepon, Bilal Kısa (Ümit Gündoğan), Hakan Arslan, Nascimento, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Mustafa Eskihellaç 60 Dk.)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Onur Beytaş 65 Dk.), Madinda, Abdulkadir Korkut (Rıdvan Şimşek 65 Dk.), Kone (Diaban 79 Dk.), Mendy, Samet Akaydın, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Goller : Bilal Kısa (Boluspor 13 Dk.), Melih Okutan (Boluspor 20 Dk.), Cem Ekinci (Keçiörengücü 76 Dk.), Mustafa Eskihellaç (Boluspor 90 + 6 Dk.)

Sarı Kartlar: Cumali Bişi (Boluspor 27 Dk.), Madinda (Keçiörengücü 36 Dk.), Osman Özköylü (Boluspor T.D. 71 Dk.), Diabang (Keçiörengücü 70 Dk.), Hayrullah Bilazer (Boluspor 89 Dk.), Samet Akaydın (Keçiörengücü 90 + 6 Dk.)

Kırmızı Kartlar: Umut Gündoğan (Boluspor 62 Dk.), Samet Akaydın (Keçiörengücü 90+6 Dk.)

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.

Goool! 13’üncü dakikada Boluspor’un atağında Hayrullah’ın çıkardığı topu kontrol edip yerden sert bir vuruş yapan Bilal Kısa Boluspor’u 1 – 0 öne geçirdi.

Goool! 20’nci dakikada orta sahada Mustafa Durak’ın savunmadan topu çalıp topu Melih Okutan’a attığı pası genç oyuncu rahat bir şekilde gole çevirmeyi başardı. Boluspor 2 – 0 Keçiörengücü

27’nci dakikada Boluspor’da Cumali Bişi rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

36’ncı dakikada Keçiörengücü’nde Madinda, Melih Okutan’a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 3 dakika ilave edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 2 – 0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başlamadan önce Bilal Kısa oyundan alınırken, Ümit Gündoğan oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Keçiörengücü’nün vuruşları ile başladı.

Karşılaşmanın 59’uncu dakikasında Keçiörengücü’nde Madinda’nın şutunu kaleci Hakan çıkardı.

60’ıncı dakikada Boluspor’da Mustafa Durak yerine Mustafa Eskihellaç oyuna dahil oldu.

62’nci dakikada Boluspor’da Umut Gündoğan rakibine yaptığı hareket sonucu direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

65’inci dakikada Keçiörengücü’nde Burak Aydın yerine Onur Beytaş, Abdulkadir Korkut yerine de Rıdvan Şimşek oyuna dahil oldu.

71’inci dakikada Boluspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, hakeme itirazları sonucu sarı kart gördü.

76’ncı dakikada Keçiörengücü’nde sol taraftan açılan ortayı önünde bulan Cem Ekinci, farkı bire indiriyor.

79’uncu dakikada Keçiörengücü’nde Diabang oyuna girerken, Kone oyundan alındı.

86’ncı dakikada Keçiörengücü’nde Diabang sarı kart gördü.

89’uncu dakikada Boluspor’da Hayrullah Bilazer sarı kart gördü.

Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

Uzatma dakikalarında Boluspor’da Samican Keskin oyuna dahil olurken, Melih Okutan oyundan alındı.

Goool! Uzatma dakikalarında sol kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihellaç, farkı tekrar ikiye çıkardı.

Keçiörengücü'nde Samet Akaydın sarı kart gördü.

Karşılaşma Boluspor’un 3 – 1’lik üstünlüğü ile sona erdi.