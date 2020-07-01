10 Kişiyle Lideri Devirdik

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar 47.dakikada Mustafa Eskihellaç’ın golüyle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 60.dakikada Haliloviç’in ikinci sarı karttan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Yaklaşık 10 dakika uzayan maçı 1-0 kazanan Boluspor 4 haftalık beraberlik serisine de son verdi. Boluspor bu sonuçla büyük avantaj yakalarken, Adanaspor’un küme düşmesi ise kesinleşti. Boluspor bu sonucun ardından puanını 30'a yükseltip 16. Osmanlıspor ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 6 puana çıkardı. Boluspor’un galibiyeti sonrası Süper Lige çıkmasına kesin gözüyle bakılan Hatayspor büyük yara aldı ve 57 puanda kaldı. Zirve yarışı yepyeni bir boyut kazandı.

STAT: BOLU ATATÜRK

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Murat Şener (xxx), Ali Tuna (xxx)

BOLUSPOR: Mosquera (xxx)Sincere (xxx), İsmail (xx), Burak (xxx), Hayrullah (xxx), Bilal (xxx)(Dk.62 Gökhan x), Fethi (xxx), Cumali (xxx), Emir Halilovic (x), Mustafa Durak (xxx)(Dk.83 Arif ), Mustafa Eskihellaç (xxx)(Dk.76 Melih xx)

HATAYSPOR: Akın (xxx) Popov (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Mesut (xx), Selim (xxx)(Dk.88 Yasin), Kubilay (xxx), Rayane (xx) (Dk.57 Alican x), Caner (xx)(Dk.57 Soner xx), Gökhan (xx)(Dk.57 Idır Quali xx), Mirkan (xx)(Dk. 83 Hamza)

GOL: Dk. 46 Mustafa Eskihellaç (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk.60 Emir Halilovic (Boluspor)

SARI KARTLAR: Emir Halilovic, Mustafa Eskihellaç, Mosquera, Sincere (Boluspor) Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

21´inci dakikada, Bilal´in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

37´nci dakikada Boluspor´un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal´in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.<br>38´inci dakikada Hatayspor´un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine açılan hava topuna yükselen Mirkan´ın kafa şutu kalecide kaldı.

41´inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Rayane´nin şutunda top auta gitti.

46´ncı dakikada Boluspor´un atağında Mustafa Eskihellaç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.