Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayan İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantıları sona erdi. Toplantıların son günü Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İzzet Baysal Caddesinde bulunan İl Özel İdare İş Merkezindeki bazı dükkanların 1 yıllığına Bolu İl Müftülüğüne tahsisinin yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek raporlar görüşüldü. Her iki raporda da söz konusu dükkanların 1 yıllığına kiralanmasının uygun olduğu belirtilirken, raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Göynük ilçesi Ekinciler Köyü tapunun 122 ada 3 parsel nosunda bulunan taşınmaz için hazırlanan uygulama imar planının onanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildiği toplantıda, İl Özel İdaresinin iş ve hizmetleri olan kar mücadelesi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 1 adet lastik tekerlekli silindir, 3 adet greyder ve 1 adet ADR’li çekicinin satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor da oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporlar doğrultusunda Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğine 280.000 TL., Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliğine 368.000 TL., Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliğine 1.000.000 TL. ödenek aktarılmasına karar verilirken, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Seben İlçesi Çarşı Mahallesinde bulunan taşınmazın İmar Kanununun 11, 15, 16. Maddeleri gereği işlem yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı İl Genel Meclisi Mayıs Ayı toplantılarının 7 Mayıs Pazartesi günü başlamasının kararlaştırılması ile sona erdi.