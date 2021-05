10 Mayıs Dünya Kanatlı Günü

Haber: Ceylan Beykoz

Dünya’da 2020 yılında 132 milyon ton üretim yapan kanatlı eti sektörü yüz binlerce sektör çalışanı ile bu sene Dünya Kanatlı Günü’nün 9’ncusunu gururla kutluyor. Son beş senedir dünyada en çok tüketilen ve gelecek yıllarda bu şekilde devam edeceği tahmin edilen et çeşidi olan kanatlı etinde uğraş veren sektör, bu değerli besin kaynağının sofralara güvenle gelebilmesi için büyük bir özveri ile çalışıyor.

Uluslararası Kanatlı Konseyi’nin (IPC) bu seneki “Dünya Kanatlı Günü” ile ilgili olarak açıklaması; “Mevcut pandemi koşulları, gıda ve gıda üretiminin sosyo-politik açıdan merkezi bir konumda olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Her şeyin sorgulandığı bu dönemde kanatlı eti sektörü, üstendiği sosyal ve ekonomik rolü farkında olarak önde gelen küresel ve ulusal kuruluşların yanında yer alarak büyük özveri ile çalışmıştır. Kanatlı eti dünyada en çok üretilen ve tüketilen et çeşidi olmakla beraber sektörün çabaları ile en sürdürülebilir hayvansal protein kaynağı olarak da yerini koruyor. Önümüzdeki dönemde sektör, gıda güvencesini titizlikle temin eden, küresel gıda sistemindeki değişiklikler karşısında tüketici taleplerinin farkında olarak üretmeye devam edecektir. Sağlıklı, hayvan refahı ilkelerine bağlı üretilen ve tüketici dostu olan ürünlerin sürdürülebilirlik anlayışıyla üretilen ürünler için çalışmalarını da artıracaktır. Tüm yetiştiriciler, teknisyenler, veteriner hekimler, mühendisler, işçiler, operatörler ve nakliyeciler de dahil tüm sektör çalışanları ve paydaşları olarak dünyada kaliteli ve besleyici gıdaların başında gelen kanatlı eti üretiminden gurur duyuyoruz. ” şeklinde oldu.

2005 yılında oluşturulan Uluslararası Kanatlı Eti Konseyi (IPC) kurucu üyelerinden olan ve Türkiye kanatlı eti sektörünü konseyde başarı ile temsil eden Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan ise Dünya Kanatlı Günü ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dünyada et üretimi 2020 yılında 325 milyon tonu geçti. Bu üretimin 132 milyonu, %.40,6’sı kanatlı eti. Kanatlı eti 2016 yılından itibaren en fazla üretilen et konumunda. Tüm dünyada sürekli artan nüfusun gıda ihtiyacının sağlanması, pandemi koşullarının getirdiği sorunlar, iklim değişikliğinin tarıma yüklediği olumsuz etkiler içerisinde, toplumlar tarımın ve gıdaya ulaşmanın önemini daha iyi anladı. Artık tüm sektörlerin sürdürülebilir ve çevreye duyarlı üretimin gerekliliklerini hızla geliştirerek uygulaması gerekiyor. Dünya standartları üzerinde üretim yapan, her zaman bilimin yanında yer alan ve gıda güvenliği kurallarına büyük titizlikle uyan tesislerimizle Türkiye beyaz et sektörü yeni dünyaya en uygun şekilde hazırlanmaktadır. Sektörde dolaylı olarak istihdam edilen 750 bin kişi olduğu tahmini ile yaklaşık 3 milyon kişinin geçimini sağlayan ekonomiye önemli destek sağlayan sektörüz ve beyaz et üretmekten gurur duyuyoruz.”