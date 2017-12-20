HABER: ESRA ÖZTÜRK

Bolu Dağı tüneli adeta para bastı. Geçiş ücreti beş liranın üzerinde olan tünelden yıl içerisinde geçiş yapan araç sayısı on milyona yaklaştı. Tünelin Ankara – İstanbul tüpünü kullanan araç sayısı İstanbul – Ankara tüpünü kullanan araç sayısından % 25 daha fazla oldu. Özellikle dini ve milli bayram tatillerinde Ankara’dan yola çıkan sürücülerin en fazla kullandıkları güzergahlardan biri olan TEM otoyolunun Bolu Dağı tüneli kesiminde sadece bayram günlerinde toplam bir milyon aracın geçiş yaptığı belirtildi.