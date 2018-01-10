Haber: Semih Baykal

Bolu Gazeteciler Cemiyeti, Highway Outlet AVM’nin Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif Tuncer’in ev sahipliğinde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın da katılımıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarına kahvaltı düzenledi. Düzenlenen kahvaltı programında ilk olarak konuşan Highway Outlet AVM’nin Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif Tuncer; “Gazetecilerimizle, emektar insanlarımızla Hİghway’de buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Highway olarak yereldeki gazetecilerimiz başta olmak üzere tüm gazetecilerimizi paydaşımız olarak görüyoruz. Herkese görevlerinde başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

“BU BİRLİK VE BERABERLİĞİN DEVAM ETMESİ DİLEĞİYLE”

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ise konuşmasında ; “Bugün bizim için özel bir gün. Bu özel ve önemli günde bizleri yalnız bırakmayarak burada olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu birlik ve beraberliğimiz devam ederek daha fazla beraber olacağız. Mesleki açıdan tabi sorunlarımız da var. Bu sorunlarında inşallah en kısa sürede giderileceğinizi düşünüyorum. Bu birlik ve beraberliğin devam etmesi dileğiyle tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” diye söyledi.

“BİZİ LEHTE VE ALEYHTE YAPTIKLARI HABERLERLE YÖNLENDİREN GAZETECİLERE ŞÜKRANLARIMI İFADE EDİYORUM”

Son olarak Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz şunları söyledi; “Öncelikle Bolu Gazeteciler Cemiyetine böyle bir birlikteliği sağladığı için teşekkür ediyorum. Biz Bolu Belediyesi olarak en azda bir kez bir araya gelmeye çalışıyorduk ama bunu sürdürebilme konusunda eksikliklerimiz var. Bolu Belediyesi olarak uzunca süredir Bolu’nun hizmetindeyiz. Geldiğimiz günden bu yana şehircilik anlamında özel bir coğrafyaya sahip olan Bolu’yu Dünya kenti yapmak için uğraşıyoruz. Bizi lehte ve aleyhte yaptıkları haberlerle yönlendiren gazetecilere şükranlarımı ifade ediyorum. Eğer Bolu başarılı bir noktaya geldiyse bunda hepinizin emeği var. Gazeteciler gününüz hayırlı olsun.” Konuşmaların ardından Highway Outlet AVM’nin Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif Tuncer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe özel basın mensuplarına hediye takdim etti.