10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajları

Haber: N. Halid Altundal

Siyasiler ve kurum temsilcileri yayımladıkları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajlarında şu ifadelere yer verdiler:

KAZIM KARSU - CUMHURİYET HALK PARTİSİ BOLU İL BAŞKANI: “Basın mensupları insanoğlunun bilgi ve öğrenme açlığı yüzyıllardır süregelen bir olgudur. Çevremizde ve dünyada olan biteni öğrenmek, bunları da çevremiz ile paylaşmak bir ihtiyaçtır. Zor ancak, son derece önemli bir görevi gece gündüz demeden ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır” sözünde olduğu gibi basın mensuplarımız bildiklerini samimiyetle kaleme almalı ve toplumumuzun doğru bilgiye ulaşması adına çalışmalıdırlar.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden basın çalışanlarımızın ve tüm gazetecilerimizin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

NURETTİN DOĞANAY - AK PARTİ İL BAŞKANI: “Gazetecilik mesleğini, ilkeleriyle kendilerine düstur edinmiş olan gazetecilerimiz; köklü gelenekleriyle, yeni teknolojiler, gelişen ve çeşitlenen iletişim kaynaklarıyla görevlerini ifa ederken aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle bir yandan toplumun sağlıklı işlemesine katkı sunmakta diğer yandan ise bireylerin ve halkın talep ve beklentilerini en iyi şekilde yansıtarak kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Tarafsız, özgür ve ilkeli bir şekilde görevini yürüten, milletimizin ve devletimizin hassasiyetlerini ön planda tutan, basın etik kurallarına bağlı basın, toplumun kalkınması ve gelişimine de katkı vermektedir. O yüzden basınsız ve medyasız bir toplum düşünülemez. Demokrasinin temel değerlerinden biri olan basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti, halkın objektif ve tarafsızca bilgi almasında büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle; Milletimizin haber alma hakkı adına fedakârlıkla gecesini gündüzüne katıp, demokrasinin ve devletinin yanında, tarafsız yayıncılıkla mesleğini icra eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

PROF. DR. MUSTAFA ALİŞARLI - BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: “İnsan hak ve özgürlüklerinin en temel unsurlarından biri olan haber alma hürriyetinin sağlanmasında öncelikli görev üstlenen ve bu görevlerini zor koşullar ve kısıtlı imkanlarla, özveriyle yerine getiren basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, tüm basın mensuplarımıza, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

TÜRKER ATEŞ - BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI: “Bilginin hızlı biçimde yayıldığı ve medyanın yazılı, görsel, işitsel ve sosyal formlarıyla günlük hayatın içinde aktif bir yer edindiği günümüz teknoloji çağında, basınımız iletişimin en temel yapıtaşlarından birisi konumundadır. Zaman, mekan ve mesai kavramı gözetmeksizin sağladıkları hizmet ile halkımızın haber alma hakkını gerçekleştiren, toplumu doğru ve zamanında bilgilendiren, toplumsal olaylara karşı sergilediği duyarlılık ile toplumumuzun sesi, ışığı ve vicdanı olma sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarımıza müteşekkiriz. Bu vesileyle, mesleğine gönül vermiş, gecesini gündüzüne katarak her şart ve ortamda görevlerini fedakarca yerine getirmeye devam eden değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmet ve saygıyla yad ediyorum.”