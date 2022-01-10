Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı. Vali Ümit yayınladığı mesajında, “Devlet-millet el ele şiarıyla oluşturduğumuz birlik, beraberlik ruhunun pekişmesinde, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde ve zihinlerde bilinç oluşturulmasında büyük payı olan gazetecilik mesleğinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkemizin ve milletimizin yerel, ulusal ve uluslararası mecralardaki gözü, kulağı, dili ve vitrini olan değerli basın mensuplarımızın, bilgiyi özel hayata saygı ve kamu yararı ekseninde, demokratik standartlara uygun, doğru ve güvenilir bir kaynağa dönüştürerek, tarafsız, eksiksiz, kişilik haklarına saygı ilkeleriyle bütünleşmiş olarak kamuoyuna sunmaları bir hak, bir sorumluluk ve aynı zamanda bu çerçevede ulvi bir hizmettir. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesinde mekân ve zaman gözetmeksizin, zor koşullar altında insani ve mesleki sorumluluk bilinciyle hareket ederek topluma kılavuzluk görevi üstlenen basın mensuplarımızın gayreti ve özverili çalışmaları takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerimle: Bolulu hemşehrilerimize sunmuş oldukları üstün hizmetlerinden dolayı; ilimizde basın-yayın hizmeti sunan yazılı veya görsel matbuat sahibi, köşe yazarı, muhabir, temsilci… tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü tebrik ediyor, görevleri esnasında hayatlarını kaybeden bütün gazetecilerimizi rahmetle anıyor, görevi başında olan gazetecilerimize de kolaylıklar, başarılar, sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.