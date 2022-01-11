10 Ocak İdareciler Günü kutlandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mülki İdare Amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutlayan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla görevini ifâ eden tüm yöneticilerimizin, İdareciler Günü’nü kutluyor, meslek büyüklerimi saygı ve muhabbetle selamlıyor, görevi başında şehit olanlar başta olmak üzere ebediyete irtihal eden meslektaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Şanlı bayrağımızın dalgalandığı doğusundan batısına; en ücra köşesinden en kalabalık ilçesine, bütün şehirlerine varıncaya kadar görev yaptıkları vatan toprağının her yerinde özveriyle çalışan yöneticilerimiz, devlet-millet arasındaki hizmet ve gönül köprüsünün en kuvvetli bağlarıdır. Sizlere de; devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde özveriyle yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, görevinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

İlimizde, ilçelerimizde yürütülen hizmetler ve yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “2022 yılında öncelikli olarak vatandaşlarımızın memnuniyet derecelerini en yükseğe taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. İlimizin tanıtım faaliyetlerine devam etmeliyiz. Çevre korumayla ilgili hiçbir şekilde taviz vermeden, kararlılıkla aldığımız tedbirleri uygulamaya devam ederek, çevreyi kirletenlere müsamaha göstermemeliyiz. İlimizin en önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılığın gelişmesi için ilçelerimizde de gerekli çalışmaları yapmalıyız. İlimizin gelişmesi, kalkınması ve hak ettiği yerlere gelmesi için yatırımlarımızı yakinen takip etmeliyiz.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamınca yayımlanan “Tasarruf Tedbirleri” konulu genelge kapsamında kamuda tasarruf tedbirlerini en üst seviyede uygulamaya gayret göstermeli, israfı önlemeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle her zaman yakın diyalog halinde olmalı, özellikle de öksüz ve yetim çocuklarımızın, dezavantajlı evlatlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve gönüllerinin kazanılması noktasında gerekli desteği sağlamalı, ilgi ve alâkayı göstermeliyiz” dedi.

10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programı, il ve ilçelerimizde yürütülen hizmetler ve çalışmalar hakkında yapılan istişarenin ardından sona erdi.