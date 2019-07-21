10. Özgür Yazılım Kampı başladı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), Linux Kullanıcıları Derneği ve İnternet Teknolojileri Derneği iş birliğiyle yapılan organizasyon bu yıl da BAİBÜ ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Son sekiz yıldır BAİBÜ’de olmak üzere, onuncu kez düzenlenen organizasyon, Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kampı adı altında gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin dört bir yanından özgür yazılım için BAİBÜ’de bir araya gelen 600 katılımcı ile başlayan etkinlik, BAİBÜ Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Programın açılışında katılımcılara Bolu, Üniversite ve Kamp hakkında bilgiler verildi.

BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu dersliklerinde gerçekleştirilecek Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı, 19 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında iki hafta sürecek.

Başvuru sonucu ile seçilen katılımcılar için 22 sınıf oluşturuldu. Her biri kendi alanlarında uzman 63 eğitmen; “GNU/Linux Sistem Yönetimi, Ağ Yönetimi, PostgreSQL Veritabanı Yönetimi, Linux İç Yapısı: Netfilter ve Çekirdek-İçi Sanal Makineler, PHP ile Web Programlama, Laravel ile Modern Web Programlama, Python ile Programlama, Python / Django ile Web Programlama, Ruby/Rails ile Web Programlama, Web Önyüz (Front-end) Programlama, R ile Veri Analizi ve Görselleştirme, BlokZincir Teknolojileri, Ağ Güvenliği ve Denetimi, Web Uygulama Güvenliği ve Güvenli Kod Geliştirme konularında eğitim verecek.

BAİBÜ, Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı katılımcılarına üniversite içi konaklama imkanlarını seferber etti. Eğitimler sonunda düzenlenecek törenle öğrencilere katılım belgeleri verilecek.