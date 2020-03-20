Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ülkemizde giderek yayılmaya başlayan koronavirüse karşı belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan belediye önünde yaptığı açıklamada, “Çağımızın vebası olarak adlandırılan koronavirüs tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılma eğiliminde. Biz de ülke olarak biz gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Amacımız bu virüsün yayılmasını engellemek. Bu konuda duyarlılık gösteren Bolulu hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

“TESTLERİN TAMAMI NEGATİF ÇIKTI”

Başkan Tanju Özcan açıklamasında muhtelif kesimleri sürekli dolaştığını ve zorunlu kalmadıkça kimsenin evden çıkmadığını belirterek, “Şu ana kadar Bolu’da yapılan testlerin tamamı negatif sonuç olarak geldi. Bu da şunu gösteriyor, şu ana kadar Bolu’da bu hastalığa rastlandığına dair herhangi bir bulgu mevcut değil” diye konuştu.

“ŞU ANA KADAR 10 TONUN ÜZERİNDE DEZENFEKTAN KULLANDIK.”

Dezenfekte çalışmaları kapsamında oluşturulan ekiple ve yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Özcan ayrıca, “Bugün burada 10 araç ve 50 personel var. ‘Paniğe kapılmadan, hafife almadan sevdiklerimizi koruyoruz’ ekibi bu. Bu 10 araçla Bolu’daki bütün camilerimizi, çöp alanlarımızı, kamusal alanlarımızı dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Belki Türkiye’de nüfusuna göre en fazla dezenfekte kullanan belediye biziz. Arkadaşlarımız, belediye çalışanlarımız özverili bir şekilde Bolu halkının sağlığını korumak için büyük bir gayretle bu çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 10 tonun üzerinde dezenfektan kullandık. Hem park bahçeler müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekibimiz yoğun bir şekilde çalışıyor hem de temizlik işlerine bağlı araçlarımız yollarımızı dezenfekte ediyor. Ana arterlerimizin tamamı yıkandı, pazar yerlerimiz yıkandı” ifadelerini kullandı.

TUHAFİYE VE HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Dezenfektan ile ilgili ilaç sıkıntısı yaşamadıklarını söyleyen Özcan açıklamalarının sonunda ise, “Bolu pazarının hemen yanında bulunan tuhafiye kısmını bir süre kapalı tutacağız. Çünkü oradaki esnafın önemli bir kısmı başka şehirlerden geliyor. Bu tamamen halkımızı koruma adına atılmış bir adım. Keza hayvan pazarımızı da bir süre kapalı tutacağız. Önümüzdeki süreçte bu tür tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Özellikle yoksul vatandaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum: Bizi arasınlar, yemek ihtiyaçları varsa biz seyyar araçlarımızla kendilerine ulaşmaya hazırız. LED ekranımız ve sosyal medyamız aracılığıyla bu hastalığa karşı alınması gereken önlemleri duyuruyoruz. Umuyorum bu hastalık hiç Bolu’ya uğramadan ömrünü bir an önce tamamlar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 13:21