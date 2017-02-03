Edinilen bilgiye göre, olay 12:15’de Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi Esen Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle birlikte 7 katlı Umut Apartmanı’nın 5. katında yaşayan 10 yaşındaki Umut Sümbül isimli çocuk 5. kattan düşerek beton zemine düştü. Vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı küçük çocuk 112 acil ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesinde tedavi altına alındı. Umut Sümbül’ün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu ve doktolarların müdahale ettiği belirtildi. Olaydan sonra anne Gülsen Başaran polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.