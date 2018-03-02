Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde; “Çocuğa müstehcen yayınları okutmaya ve seyretmeye teşvik, çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Ş.E.’in duruşmasına devam edildi. Duruşmada şu an 12 yaşında olan mağdur N.A., ilk kez hakim karşısına çıkarak, 2 yıl önce yaşadıklarını bir bir anlattı. Küçük kız öğrenci o günü tekrar yaşarken korku ve heyecan içerisinde gözyaşları arasında yaşadıklarını anlattı.

Cinsel istismara 10 yaşındayken uğradığını belirten küçük kız öğrenci şunları söyledi; “Ş.E. babamla birlikte tavuk çiftliğinde çalışıyordu. Evimiz de tavuk çiftliğinin hemen yanındaydı. İlkokul 4’e giderken babamı görmeye gitmiştim. Ş.E. o gün beni görünce hemen kolumdan tutup, sana bir şey göstereceğim diyerek tavuk çiftliğinin yan tarafına götürdü. Burada beni tokatladı. Kolları sıktı ve benim alt çamaşırlarımı çıkarttı. Kendisi de pantolonun çıkartıp beni organıyla taciz etti. Sürekli beni tehdit ediyordu. Korkumdan sesimi bile çıkartamadım. Bir keresinde de cep telefonundan açık saçık çirkin görüntüler seyrettirdi. Bu olaylar bir kereye mahsus olmadı. 3-4 defa bunu bana uyguladı” diyerek o günleri hatırlayarak gözyaşı döktü.

ÖĞRETMENİME ANLATTIM

Şu an 12 yaşında olan ve 10 yaşındayken cinsel istismara uğrayan küçük öğrenci durumu öğretmenine anlattığını da belirterek; “Ş.E. beni tavuk kümesinin kuytu yerlerinde 3-4 kez taciz etti. Çok korkuyordum ve kimseye söyleyemiyordum. Okulda da kişiliğim değişti. Ders yapamıyordum, arkadaşlarımla konuşamıyordum. Öğretmenim durumu fark edince her şeyi ona anlatım. O da annem ve babama durumu söyleyince polise gidip şikayetçi olduk. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.

ANNESİYLE İLİŞKİMİZ VARDI

Yaklaşık 3 ay önce yargılandığı mahkemede küçük kızın yalan söylediğini belirten zanlı Ş.E. şunları söylemişti; “Ben küçük kıza hiçbir şey yapmadım. Babasının zorlamasıyla böyle yalan söylüyor. Esasında benim küçük kızın annesiyle ilişkim vardı. Hatta bu ilişkiden annesi hamile bile kalmıştı. Sonradan anne ile babası boşandılar. İlişki kurduğum o kadın sonradan başka birisiyle kaçmış. Benden intikam almak için böyle bir senaryo uyduruyorlar” demişti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.