Haber; Ceylan BEYKOZ

Protestoların ardından konuya ilişkin Bolu Valisi Aydın Baruş inceleme başlatmış ve incelemenin sonunda Müdür Cengiz hakkında soruşturmaya gerek olmadığı kanaatine varmıştı. Bunun üzerine, Türk Eğitim Sen soruşturma izni verilmemesine Bölge İdare Mahkemesi nezdinde dava açarak karşı çıkmıştı. Türk Eğitim Sen’in, Ankara Bölge İdare Mahkemesi de, Bolu Milli Eğitim Müdürüne soruşturma açılması izni verilmemesi konusunda yaptığımız itirazı mahkeme reddetti. Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Maalesef, Ankara Bölge İdare Mahkemesi de, Bolu Milli Eğitim Müdürüne soruşturma açılması izni verilmemesi konusunda yaptığımız itirazı reddetmiştir. Bu ülkede kanunlar çiğnenmek için mi yapılır anlamak mümkün değildir. Bolu İl Müdürü bu tavrı ile alenen Türk Milli Eğitiminin hedeflerine aykırı davrandığı gibi, Cumhuriyetin ilk 10 yılındaki, bu milletin Atatürk liderliğinde ortaya koyduğu başarılara açıkça hakaret etmiştir. Yargı kararları önemlidir ancak bir insanla ilgili asıl kararı verecek olan vicdanlardır.

Kim ne derse desin, bu şahıs, il milli eğitim müdürü olma kriterlerini taşımadığı gibi, bir bürokrat olarak duyulması gereken güveni kaybetmiştir. Umarım, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, bu şahısla Bolu'da milli eğitimin bir yere varamayacağını görür ve gerekeni en kısa sürede yapar” ifadelerini kullandı.

Cengiz, "Okullarda 10. Yıl Marşı’nın çalınmamasını söyledim. Artık 10. Yıl Marşı mı kaldı? 2023’de 100’ncü Yıl Marşı'nı yazacağız" demişti.



