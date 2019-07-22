10. YIL MARŞI’NI “APO” MARŞINA ÇEVİRDİLER!

Haber: Birol Ertunç

2019 Yerel Seçimleri sonrasında Bolu Belediyesi’ni CHP’nin kazanmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından bir değişiklik de Bolu Belediyesi’nin asansörlerinde yapıldı. Bolu Belediyesi asansörlerinde artık 10. Yıl Marşı çalmaya başladı.

ULUSAL GÜNDEME OTURDU

Yapılan söz konusu değişiklik kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yerini aldı. Birçok ulusal yayın organı yapılan değişikliği manşetlerine taşırken konu sosyal medyada tartışmalara da yol açtı. Kamuoyunda yapılan değişiklikle ilgili tartışmalar devam ederken terör örgütü PKK’nın sempatizanları da harekete geçti.

HAİNLER BOŞ DURMUYOR

Bolu Belediyesi binasındaki asansörlerde yapılan değişikliğin sosyal medya gündemine oturmasının ardından PKK terör örgütü sempatizanları yapılan değişikliği çarpıtmak için çalışmaya başladı. Sosyal medya platformu Twitter’da “@Spushtnik” adlı sahte bir hesaptan paylaşılan haber videosunda Bolu Belediyesi asansörlerinde 10. Yıl Marşı yerine terörist başı Abdullah Öcalan’ın marşının montajlandığı görüldü. Söz konusu videoyu terör sempatizanları, “CHP’li Bolu Belediyesinden HDP’ye jest!

Artık asansörlerde o şarkı çalacak” notuyla paylaşırken, video kısa sürede yüzlerce kullanıcı tarafından da beğenilip paylaşıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK MI?

Asansörlerde yapılan değişikliğin kamuoyunda yarattığı tartışmalara ilişkin Bolu Belediyesi Başkanlığından herhangi bir açıklama yapılmazken terör sempatizanları tarafından başlatılan kara propaganda konusunda belediyenin bir suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 00:54