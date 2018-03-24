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"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan 20 sanık ile avukatları hazır bulunduğu duruşmada dinlenen tanık H.Ç, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek, 2013-2015'te sanık Ö.T. ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalıştığını söyledi. Ö.T. ile aynı odayı paylaştığını da belirten H.Ç, "Bu nedenle kendisini tanırım. Ancak bu tanıma iş arkadaşlığı ile sınırlıydı. İş dışında neler yaptığını bilmem. 17-25 Aralık olaylarından sonra hükümet ile cemaat arasında yaşanan gerginlik nedeniyle hükümet aleyhinde konuşmalar yapıyordu. Konuşmaları sonucunda cemaati savunduğunu anlıyordum. Fakat bu yapı içinde bir faaliyet gösterip göstermediğini bilmiyorum. Konuşmaları ve tavrından bu yönde yatkınlığı olduğu anlaşılıyordu" dedi.

Tanık H.İ.A ise 2011 yılında Bolu'da İnfaz Koruma Memuru olarak çalışmaya başladığını ifade ederek, "İşe ilk başladığım dönemde Bolu'ya köyden gidip gelirdim. Beraber işe başladığım Ö.F.A. bekar evinde kalırdı. Kendisi ile samimiyetimiz artınca evine de gidip gelmeye başladım. Burada belli bir süre sonra Bolu'da devam eden bir başka davada tutuklu yargılanan Yusuf Sefil isimli bir öğretmenle tanıştırılmıştım. Bu kişi bizimle sohbet toplantıları düzenlemeye başladı. Köyden gidip geldiğim için bu sohbetlere bir yıl içinde toplam 4-5 kez katıldım. Bunun dışında sohbetlere katılmadım" diye konuştu.

Gittiği sohbetlerde, sanık R.Ç.'yi de gördüğünü de belirten H.İ.A, sanıklarla ilgili başka bilgisinin olmadığını kaydetti. Tanık Ö.F.A da Bolu'da çalışmaya başlayıncaya kadar FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Bolu'da ev tuttuktan sonra R.Ç'nin arkadaşı olan tutuksuz sanık A.O.K, evime gelip gitmeye başladı. Bizim de samimiyetimiz arttı. Bir süre sonra dini sohbetler yapılmaya başlandı. Bu sohbetlerin bazılarında A.O.K. tarafından Fetullah Gülen videoları da izletiliyordu. Sohbetlere R.Ç. dışında Ö.T de katılırdı. Bu sohbetlerin ramazan ayı gibi dini tarihlere denk gelen dönemlerinde, 50-100 liralık bedelleri fitre olarak vermiştim" dedi.

Cumhuriyet savcısı ve sanıklar ile avukatları, tanıkların beyanlarına bir diyecekleri olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti, tüm girişimlere rağmen ulaşılamadığı için ifadesine başvurulamayan gizli tanık "15 TEMMUZ-3"ün dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi, sanıklar ile avukatlarının tevsi tahkikat taleplerini hazırlaması için 14 Mayıs'a erteledi.Öte yandan, tutuklu sanıklar A.O.K ile A.O S.'nin de celse arasında yapılan tutukluluk incelemesi sonrasında tahliye edildiği öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanması soruşturması kapsamında, Bolu Adliyesi ile bünyesinde bulunan Bolu T ve F Tipi cezaevlerinde görevliyken meslekten ihraç edilen 20 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.