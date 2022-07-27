10 yıldır açamadıkları fakülteyi kapattılar

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 26 Temmuz tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yer alan karar ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kapatıldı.

Her yıl Sayıştay müfettişleri tarafından denetim raporuna yansıtılan ve 2021 yılında da geleneksel olarak raporda yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Teknoloji Fakültesinin içler acısı hali son buldu.

BAİBÜ Rektörlüğü, kuruluşunun üzerinden on yıldan fazla geçen ve tek bir öğrenci dahi alınmayan Teknoloji Fakültesi’ne dekan ve fakülte sekreteri ataması yapmıştı. Her ay tıkır tıkır maaşları yatan dekan ve fakülte sekreterinin geçen süre zarfı boyunca devleti binlerce lira zarara uğrattığı Sayıştay Raporları’nda yer almıştı.

TEK BİR ÖĞRENCİ ALAMADI

Kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen tek öğrenci almayan Teknoloji Fakültesi yine Sayıştay raporuna girdi. 2012 yılında kurulan Fakülte, aradan geçen 3600 güne rağmen bir türlü öğretime başlayamadı.

Her yıl Sayıştay müfettişleri tarafından denetim raporuna yansıtılan ve bu yıl da geleneksel olarak raporda yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Teknoloji Fakültesi’nin içler acısı hali değişmedi.

2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın, 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla kurulan Teknoloji Fakültesinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden açıldığı; uzun zamandan beri fiilen atıl durumdaki öğrencisi olmayan bu Fakültede personel istihdam edildiği ve maaşının ödendiği Sayıştay kararı ile bir kez daha gözler önüne serilmişti.

ÖĞRENCİ YOK, DEKAN VARDI;

Kuruluşunun üzerinden on yıldan fazla geçen Teknoloji Fakültesi’ne tek öğrenci almayan BAİBÜ Rektörlüğü, dekan ve fakülte sekreteri ataması yapmaktan çekinmemişti. Konuya ilişkin Sayıştay Raporu’nda, “27.04.2020 tarih ve 25142 sayılı yazı ile Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Hastane Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan kişinin Teknoloji Fakültesi Fakülte Sekreterliği kadrosuna naklen ataması yapılmış, 28.04.2020 tarihinde görevine başlamış daha sonra Spor Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi gereğince Fakülte Sekreteri olarak görevlendirmesi yapılmıştır.

13.07.2020 tarih ve 2000017188 sayılı yazı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kadrosunda görev yapan kişi, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince Teknoloji Fakültesi Fakülte Sekreterliği görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirilmiş olup, 16.07.2020 tarihinde görevine başlamıştır. Dekanlık görevini ise Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 21.08.2019 tarihinde atanan bir akademisyen yürütmektedir” ifadelerine yer verildi.

DEVLETİN MALI DENİZ;

Kamu kaynaklarının rasyonel şekilde kullanılmadığı ifade edilen Sayıştay raporunda, “Fakülte, hâlihazırda Mimarlık Fakültesi binasının zemin katında bulunan AZ37 - AZ38 numaralı odalarda faaliyetini yürütmekte, öğrencisi olmadığından herhangi bir dersliği bulunmamaktadır. Sonuç olarak her ne kadar söz konusu fakültenin yaklaşık 10 yıldır faaliyete geçirilememesinin Üniversiteye ek maliyet getirmediği ileri sürülse de Fakülte Sekreteri için yapılan harcamalar ve Teknoloji Fakültesi adına kullanılan odalar gibi çeşitli maliyetlere katlanıldığı görülmüştür. İhtiyaçlar gözetilmeden ve yeterli koşullar sağlanmadan fakülte açılması hem kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasına engel teşkil etmekte, hem de Üniversite’deki öğretim elemanlarından oluşan insan kaynağının rasyonel ve etkin bir şekilde, ayrıca plan, ilke ve hedefler doğrultusunda kullanılmadığını göstermektedir” denildi.

REKTÖRÜN MUHTEŞEM BAŞARISI;

Yıldır devamlı Sayıştay denetimlerine takılan Teknoloji Fakültesinde yapılan işlemlerin teamüllere aykırı olduğunu belirten müfettiş raporları her yıl Sayıştay tarafından yayınlanıyordu. Raporlara rağmen kılını bile kımıldatmayan BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı fakülteyi aktif hale getirmek yerine kapatmayı tercih etmesi üniversitemizde bir ilk yaşanmasına neden oldu. 30 yıllık tarihinde ilk kez bir fakültenin kapanmasına öncülük eden Rektör Mustafa Alişarlı fakülte kapatan rektör olarak tarihe geçti.