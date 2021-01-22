10 YILDIR HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Dünyada en önemli şey hayatı kaliteli yaşamaktır. Evinizde sevdiklerinizle iyi vakit geçirmek her yaptığınızdan zevk almak ve zor durumda ne yapacağınızı bilmek, gelecek kaygısı duymamaktır. İnsanlara kaliteli yaşam sağlamak için dünyada çeşitli sistemler kurulmuştur. Ancak bu sistemler oluşturulurken çoğunlukla farklı insanlar göz ardı edilmiştir. İşte bunun için “engellilik” diye bir kavram oluşmuştur.

Peki, hadi bir engelli çocuğa sahip olduğunuzu düşünün çocuğunuz daha küçük ona nasıl bakacağınızı, nasıl yaklaşacağınızı ve nasıl eğitmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bunları düşünürken bir yandan da yaşamak için çalışmanız gerektiğini düşünün. Genç bir anne ve baba için ne kadar zor bir durum değil mi?

Yaklaşık 10 yıl önce katıldığım bir toplantıda bir konuşmacı bu konuya değinmişti “ Bazıları sadece engelli çocuk ya da birey sorun yaşıyor sanıyor. Ancak bakıldığında engelli bir çocuğa sahip olan ailelerde en az çocukları kadar problem yaşar ve sosyal yaşamları hayat kaliteleri en az onlar kadar etkileniyor. Örneğin engelli bir çocuğun annesi çalışıyorsa etrafındakiler ona baskı yaparak “ sen evde otur çocuğuna bak “ gibi şeyler söyler. Anne sonunda işi bırakıp evde çocukla ilgilenmeye başlamak zorunda kalır. Demişti. Bu niye böyle sorusunu bize sormuştu? Ardından da o özel gereksinimleri olan çocukla gerektiği gibi ilgilenecek birini bulamadığı için demişti.

Evet, dediklerinde çok haklıydı. Hatta günümüze geldiğimizde devlet bile engelli annelerine erken emeklilik şansı verdi. Yani bir bakıma siz çalışmayın gidin evde oturun dedi. Hatta benim karşı olduğum bakım parası engelli maaşı gibi haklarda verildi. Şimdi bana ne güzel işte evde oturuyoruz diyecekler olabilir.

Ancak soruyorum sizlere bu durumun çözümü anneleri engelli çocuklarıyla birlikte evlere kapatmak mıdır? Tabi ki hayır. Bunun çözümü nedir biliyor musunuz? Özel gereksinimli çocuklarla ve bireylerle ilgilenecek kişiler yetiştirmektir. Şimdi “bakıcı mı” Diyorsun diyeceksiniz. aslında tam olarak bakıcı kelimesi anlatmak istediğim şeyi karşılamıyor. Özel gereksinimli çocukların hem bakımda hem eğitimde aileye yol gösterecek bir yardımcıdan bahsediyorum

Bakın farkındayım bu söylediğim aslında yeni bir iş alanı. Şimdi diyeceksiniz iyi diyorsun da böyle kişilere verecek paramız yok. Sizin cebinizden para çıkmayacak. Devlet özel gereksinimi olan bireylere bakım parası veriyor ya o bakım parasını direk bu yardımcıya verecek. Böylece bireylerin anneleri de gözü arkada kalmadan çalışabilecek dolaysıyla engelli bireylerin ve ailelerinin hayat kalitesi artmış olacak.

Evet, bazılarının bu dediklerim işine gelmeyecektir hatta bana iş çıkartıyorsun diyenlerde olabilir. Ancak biz bunu yapabiliriz. Örneğin üniversitelerimizde böyle bir bölüm açıp isteyenleri bu bölüme yönlendirebiliriz yani herkesin mühendis olmasına gerek yok. Bakın 2005 yılında açıklanan verilere göre “ bu arada bu verilerin yıllardır niye güncellenmediğini de yetkililere sormak lazım ” neyse o ayrı bir konu, bu verilere göre nüfusumuzun ½12 si engelli bireylerden oluşuyor. Gittikçe de yaş alan bir nüfusumuz var. Eğer anlatmaya çalıştığım gibi her konuda eğitim almış ne yapacağını bilen “Profesyonel Yardımcılar” yetiştire bilirsek ve bu sistemi uygulaya bilirsek sadece özel gereksinimli bireylerin değil yaş almış kişilerinde yaşam kalitesini arttırmış oluruz

Ben buradan yetkililere ve eğitim kurumlarına bu sorunu ve çözümü iletmiş olayım. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla bu alanda hiçbir şey yapılmıyor 10 sene önceki problemler hala güncelliğini koruyor ve sadece para desteğiyle yetiniliyor. İnsanlara adeta sen evde otur deniliyor. Hâlbuki bizim bu sorunları çözmek için paraya değil bilgiye ve eğitime ihtiyacımız var. Yani biz ne kadar bilgili ve eğitimli olursak bu tür sorunları çözüp ülkemizdeki insanların yaşam kalitesini yükseltiriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…