100 akademisyen eğitime katıldı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ), Yükseköğretimde Kalite Süreçlerinde üniversitenin değerlendiricilerinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim semineri ile dış değerlendirmeye benzer, üniversite kalite iç değerlendirme sistemi kurulacak.

İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salonda, BAİBÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerini, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kamil Gürel verdi. Eğitim seminerine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman ve aynı zamanda BAİBÜ kalite iç değerlendiricisi adayı olan öz değerlendirme ekipleri katıldı.

Eğitim seminerinde, YÖKAK dış değerlendirme sistemi üzerinden dış değerlendirme süreci, Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) üzerinden öz değerlendirme rapor yazımı, bu raporların değerlendirilme süreçleri, saha ziyareti aşamaları, YÖKAK’ın program bazlı web tabanlı değerlendirme sistemi, 2020 yılı öz değerlendirme ekiplerinin çalışma plan taslakları gibi başlıklara yer verildi. Beş ayrı oturumla 5 saat süren eğitime yaklaşık 100 civarında akademisyen katıldı.