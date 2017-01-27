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27 Ocak 2017 Cuma
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    • 100 Bin Dolar’dan olduk

    Ziraat Türkiye Kupasında mücadele veren ancak Perşembe günü Kocaeli’nde oynana Darıca Gençler Birliği maçının son 5 dakikasında yediği golle 1-1 berabere kalarak galibiyeti kıl payı kaçıran Boluspor 100 Bin Dolar’dan oldu

    27 Ocak 2017 Cuma 12:56
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    100 Bin Dolar’dan olduk
    Özel Haber: Kasım ŞAHİN
    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tur atlama primi olarak belirlenen 100 Bin Dolar yani yaklaşık 400 Bin liradan olan Boluspor’da hesaplar başka bahara kaldı. Konuya ilişkin görüşlerini sorduğumuz Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, “Boluspor’un kupa, lig ve özel maç ayrımı yapmadan her maça galibiyet parolası ile çıkması gerekir. Galip gelemediğimiz için tabi ki üzgünüz. Hem gelecek paradan hem de lig maçı öncesi moralimizden olduk” dedi.
    Gazetemize özel açıklamada bulunan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, “Boluspor gibi güçlü bir takımın 10 kişi kalan rakibini mutlaka yenmesi gerekirdi. Hangi duygularla maça çıkıyorlar anlamadım. Kesinlikle Daracı Gençler Birliği takımını yenmemiz gerekirdi. Boluspor olarak lig, kupa ve özel maç diye ayrım yapamayız. Her maç bizim için önemli ve değerli. Bu durumdan dolayı çok üzüntülüyüm. Futbolcuların takım ayırma gibi lüksü olamaz. Çıkacaksın ve o maçı alacaksın” şeklinde konuştu.

    GÜZEL BİR PRİM VERECEKTİM
    Boluspor’un 10 kişi kalmış ve 3 lig 3 grup takımlarından Darıca Gençler Birliği karşısında son 5 dakikaya kadar 1-0 önde giderken maçı berabere bitirmesi konusunda kızgınlığını saklamayan Çarıkçı; “Bir türlü anlamıyorum, futbolcular sahaya çıkıp o formanın hakkını vermesi gerekir. Diğer bir yandan da Beşiktaş’ın Kayserispor ile 1-1 berabere kalması da bizim üst tura çıkmazı engelledi. Fakat bizim olasılıklara bakmadan maçı almamız gerekirdi. Kulüp olarak 100 Bin Dolar’dan olduk. Beşiktaş neyse ama Boluspor bu maçı mutlaka kazanmalıydı. Maç kazanılsaydı hem Boluspor hem de futbolcular kazanacaktı. Galibiyet primi vermeyi düşünüyorduk. Zamanı geldiğinde bunlar tek tek masaya yatırılır” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupasında, Mücadele, Veren

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