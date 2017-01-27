Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tur atlama primi olarak belirlenen 100 Bin Dolar yani yaklaşık 400 Bin liradan olan Boluspor’da hesaplar başka bahara kaldı. Konuya ilişkin görüşlerini sorduğumuz Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, “Boluspor’un kupa, lig ve özel maç ayrımı yapmadan her maça galibiyet parolası ile çıkması gerekir. Galip gelemediğimiz için tabi ki üzgünüz. Hem gelecek paradan hem de lig maçı öncesi moralimizden olduk” dedi.

Gazetemize özel açıklamada bulunan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, “Boluspor gibi güçlü bir takımın 10 kişi kalan rakibini mutlaka yenmesi gerekirdi. Hangi duygularla maça çıkıyorlar anlamadım. Kesinlikle Daracı Gençler Birliği takımını yenmemiz gerekirdi. Boluspor olarak lig, kupa ve özel maç diye ayrım yapamayız. Her maç bizim için önemli ve değerli. Bu durumdan dolayı çok üzüntülüyüm. Futbolcuların takım ayırma gibi lüksü olamaz. Çıkacaksın ve o maçı alacaksın” şeklinde konuştu.





GÜZEL BİR PRİM VERECEKTİM