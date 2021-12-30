100 bin TL’lik villalarda yer kalmadı

Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya’da yılbaşı gecesini geçirmek isteyen tatilcilerin 100 bin TL ödeyeceği özel lüks villalarda yer kalmadı. Villaları kiralayan kişilerin futbolcu, işadamı ve siyasetçi oldukları iddia edildi.

100 bin TL’lik villalarda yer kalmadı


KASIM ŞAHİN/SABAH

Köroğlu dağlarının zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan otellerde yılbaşı rezervasyonları yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Yeni yıla karla kaplı kayak merkezinde girmek isteyen tatilciler için eğlence programları hazırlandı. Kayak tutkunları karlar üzerinde düzenlenecek partilerle eğlenerek yeni yıla coşkuyla girecek. Kayak merkezinde Dorukkaya ve Kaya Palazzo Otellerine ait üç tane ultra lüks villaların yılbaşı gecesi için rezervasyonları doldu. Yeni yıla lüks villada girmek isteyen tatilciler 100 bin TL ödeyecek. 

Dorukkaya Otel Genel Müdürü Yusuf Avcı, yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını belirterek, “Yeni yıla kayak merkezi Kartalkaya’da girmek isteyen konuklarımız için eğlenceler hazırladık. Otelimize ait lüks villaların yılbaşı rezervasyonları da doldu.” dedi.

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