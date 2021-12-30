100 bin TL’lik villalarda yer kalmadı



KASIM ŞAHİN/SABAH

Köroğlu dağlarının zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan otellerde yılbaşı rezervasyonları yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Yeni yıla karla kaplı kayak merkezinde girmek isteyen tatilciler için eğlence programları hazırlandı. Kayak tutkunları karlar üzerinde düzenlenecek partilerle eğlenerek yeni yıla coşkuyla girecek. Kayak merkezinde Dorukkaya ve Kaya Palazzo Otellerine ait üç tane ultra lüks villaların yılbaşı gecesi için rezervasyonları doldu. Yeni yıla lüks villada girmek isteyen tatilciler 100 bin TL ödeyecek.

Dorukkaya Otel Genel Müdürü Yusuf Avcı, yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını belirterek, “Yeni yıla kayak merkezi Kartalkaya’da girmek isteyen konuklarımız için eğlenceler hazırladık. Otelimize ait lüks villaların yılbaşı rezervasyonları da doldu.” dedi.