100 çift ayakkabıyı dükkanında sergiliyor

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde ayakkabıcılık yapan İlyas Çamurcuoğlu, 25 yıldır ayakkabı fuarlarından aldığı ve özel koleksiyonlara ait ayakkabılardan birer çift aldı. İlyas Çamurcuoğlu, biriktirdiği yaklaşık 100 çift ayakkabıyı dükkanının bir köşesinde saklayıp sergiliyor..Çamurcuoğlu’nun satmaya kıyamadığı yılan ve timsah derisinden özel tasarım kovboy çizmeleri de insanların dikkatini çekmeyi başarıyor.

“HEPSİ BİRER SANAT ESERİ”

Dükkanında bulunan ayakkabıların adeta sanat eseri olduğunu söyleyen İlyas Çamurcuoğlu, “Bunlar, yaklaşık 25 yıldır gelen her parti maldan birer ikişer tane saklayıp biriktirdiğim ayakkabılarım. Bunlar el emeği ve hepsi birer sanat eseridir. Bu ayakkabıları çocuklarım gibi severim. Bu işin aşkı bir başka ama ürün deri olduğu sürece” diye konuştu.