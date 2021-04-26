100 dönümlük arazi lavanta bahçesi olacak!

Haber: Aysun Beykoz

Göynük Orman İşletmesi tarafından 2018 yılında Gelir Getirici Tür ağaçlandırma uygulamasında, Safranlar köylülerine tahsis edilen badem ve ceviz ağaçlandırma sahalarına alt tür olarak lavanta ekimi yapılıyor. Proje kapsamında bir dekara yaklaşık 20 bin lavanta dikilecek ve 1 ton lavanta yağı üretilerek, köy ekonomisine 1 milyon lira ek gelir sağlanacak. Safranlar köyü Aromatik Kokulu Köyler Listesi'ne girecek. Safranlar köy halkına tahsis edilen 100 dönümlük bölgede belirli sayıda ekim yapılacak, bakımlarını da kendileri üstlenecek. Temmuz ayında açan lavanta çiçekleri ekoturizme hizmet edecek, ayrıca dönümden 10 kilogram lavanta yağı elde edilecek. Ekoturizm yoluyla gelen ziyaretçilerin katkıları da projeye katma değeri olacak.

Lavanta ekecekleri için çok sevinçli olduklarını dile getiren köy sakinlerinden Hatice Ünver, "Çok sevinçliyiz. Lavantayı ilk defa ekeceğiz ve ailecek bakımlarını üstlendik. Orman işletmesine teşekkür ederiz. Bizim için çalışıyorlar. Gelir getirici lavanta tıp için kullanılıyormuş inşallah iyi olacak" dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 13:26