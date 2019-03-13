100 gramı yetiyor

Kurulan pazar yerinde şifalı ürünler satan Ünal,"Kuşburnu meyvesini bölgemizdeki dağlardan mevsiminde toplar kuruturuz. Gülgiller familyasından olan kuşburnu sağlık açısından adeta bulunmaz bir nimettir. Genellikle kışın bağışıklığı güçlendirmek ve viral olan girp hastalıkları gibi birçok hastalığı engellemek amacıyla birçok kez tüketilmektedir. kuşburnu c vitamini deposu olarak bilinir'' dedi.

Ünal, ''Kuşburnu bitkisinin aynı zamanda idrar söktürücü etkisi de bulunmaktadır. Bu sayede vücutta biriken ödemin atılmasını sağlayarak, şişkinliğe engel olur. Kuşburnu, kuru bir halde çay olarak içilirse özellikle çocuklarda meydana gelen kronikleşmiş öksürüğü iyileştirir. Kuşburnunun öksürüğü iyileştirici etkisi yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda da kanıtlanmıştır. Biz şifa kaynağı bu meyvemizi tezgahımızda 10 liradan satıyoruz'' diye konuştu.