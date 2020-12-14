100 günlük suyumuz kaldı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan etkilenen illerin başında gelen Bolu’da 3 aylık içme suyu rezervi kaldı. Son yılların en kurak yılını geçiren kentte barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı. İl Genel Meclisi Üyesi Mazhar Bozoğlu, vatandaşlardan tasarruflu olmaları çağrısında bulunarak su israfı yapmamalarını istedi. Bozoğlu açıklamasında, "Bu anlamda su çok önemli bir hal aldı. İlimizin içme suyunu karşılayan Gölköy Baraj göletindekuraklık nedeniyle su rezervimiz 10 milyon metreküpe kadar inmiş durumda. Bu ne demek? Kuraklık bu şekilde devam ederse 2-3 aylık bir suyumuzun olduğunu, ondan sonra ise tehlike çanlarının şehrimiz için çalacağı anlamına geliyor" dedi.

KARADERE İÇİN ZAMAN VAR

Bozoğlu, "Şehrimizin su temini bakımından geleceğinin de teminatı olan bir proje olan Karadere sularının ilimize gelmesi için çalışmalar devam ediyor. Kilometrelerce uzaktan şehrimize su getirmek için DSİ ile beraber çok güzel bir projeyi hayata geçirmek için belediyemiz gece-gündüz demeden çalışıyor. Hiçbir ödenek problemi yok. Belediyemiz Karadere içme suyu tünellerinin iç kaplamasını bitirince DSİ’den sorumlu Bakan Yardımcımız Fatih Metin’in desteği ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzde kalan çalışmayı çok kısa sürede tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

SUYUNUZU İSRAF ETMEYİN

Su israfından kaçınılması çağrısında bulunan İl Genel Meclisi Üyesi Mazhar Bozoğlu, "Hemşerilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim bu mücadelemize destek olsunlar. Su israfı çok önemli. Suyu israf etmesinler. Maalesef su rezervlerimiz çok da yeterli değil. Bolu Belediyesi ve DSİ ile beraber 200 bin nüfuslu şehrimizde susuzluk yaşatmamak için geceli-gündüzlü samimi bir gayret var. Aynı samimiyeti hemşerilerimizden de bekliyoruz. Bu anlamda suyun tasarruflu kullanılması, israf edilmemesi çok önemli. En basitinden vatandaşlarımız ellerini yıkarken bu tasarrufunu ve bu zorlukları göz önünde bulundurarak suyu israf etmezler ise çok memnun olacağız" şeklinde konuştu.