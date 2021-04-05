100 kişiye 85 bin lira ceza

Haber: Ceylan Beykoz

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan ilimiz Bolu'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. İlimizde polis ve jandarma ekiplerince 2-5 Nisan günleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Kontrollerde, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 84 kişiye 68 bin 912, evde izolasyon kuralını ihlal eden bir kişiye 3 bin 469, maske takmayan ve maske kullanım kurallarına uymayan 11 kişiye 9 bin 900 ve izinsiz seyahat eden 4 kişiye 3 bin 600 olmak üzere toplam 100 kişiye 85 bin 881 lira idari ceza kesildi.