100 kişiye 85 bin lira ceza

İlimizde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye cezai işlem uygulandı.

100 kişiye 85 bin lira ceza

Haber: Ceylan Beykoz

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan ilimiz Bolu'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. İlimizde polis ve jandarma ekiplerince 2-5 Nisan günleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Kontrollerde, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 84 kişiye 68 bin 912, evde izolasyon kuralını ihlal eden bir kişiye 3 bin 469, maske takmayan ve maske kullanım kurallarına uymayan 11 kişiye 9 bin 900 ve izinsiz seyahat eden 4 kişiye 3 bin 600 olmak üzere toplam 100 kişiye 85 bin 881 lira idari ceza kesildi.

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