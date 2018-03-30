Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinde görev yapan 100 polis Şehirlerarası Otobüs Terminali, İzzet Baysal Caddesi, Umuma açık yerler ve cafelerde uygulama yapıldı. Şüpheli görülen vatandaşların kimlik sorguları yapılırken, üst aramaları da gerçekleştirildi.

Saat 14.00’de başlayan Asayiş Uygulaması saat 18.00’e kadar sürerken, yapılan uygulama vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, Asayiş Şubesi bünyesinde gerçekleşen uygulamada Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de motosikletler üzerine çalışma yaptı.