100. yıl parkında çalışmalar sürüyor

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, ilçedeki 100. yıl parkında düzenleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çalışmalar kapsamında belediye ekiplerince çim ekimi yapıldı ve ayrıca bordür taşları da yenilenmeye başladı. Çevre düzenleme çalışmalarını kısa sürede bitirmek istediklerini kaydeden Başkan Tekemen, “Belediye olarak bir yandan koronavirüsle mücadele çalışmalarımıza devam ederken bir yandan da salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan park alanlarımızda çevre düzenlemelerine devam ediyoruz. Çalışmalarımızı her alanda sürdürerek ilçemizi güzelleştirip geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.