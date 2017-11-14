HABER: Aysun Beykoz

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, Bolu halkını Oyuncak Müzesi ile buluşturuyor. Şair/yazar Sunay Akın tarafından kurulan Oyuncak Müzesi’nde yer alan ve her dönemin vazgeçilmezi olan farklıoyuncaklar 14 – 26 Kasım tarihleri arasında 14 Burda AVM’de sergilenecek.

Sepaş Enerji tarafından Bolu’da gerçekleştirilecek sergide yüzyıllık geçmişe sahip oyuncaklar yer alacak. Ziyaretçiler ilk uzay temalı oyuncakların 1920’li yıllarda Amerika’da üretilmesiyle 1969 yılında Amerika’nın aya çıkması arasındaki güçlü bağlantıyı ve daha pek çok tarihi bilgiyi oyuncakların diliylekeşfedecekler. Oyuncak dünyasının en etkileyici oyuncaklarından bebekevlerinin de en güzel örnekleri Oyuncak Müzesi Sergisi’nde ziyaret edilebilecek. 1700’lü yıllarda Almanya’da ortaya çıkan bebekevi kültürünün yüz yıllık, en seçkin örnekleri, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken oyuncaklardan olacak.

Yüz yaşındaki tahta kamyondan, sesten hızlı giden Concorde uçağa kadar ulaşımın tarihine de tanık olacak olan ziyaretçiler, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da içine konulan piller ile teknolojik devrimin başlangıcı sayılan oyuncak örneklerini de sergide görebilecek. Oyuncak Müzesi Sergisi’nde yer alacak ‘’Türk Malı’’ oyuncaklar da hatıralarda derin izler bırakan örnekleriyle ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.