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14 Kasım 2017 Salı
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    • 100 yıllık Oyuncaklar Görücüye Çıkıyor

    Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelinde 1,6 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji,1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerini Bolulularla buluşturmaya hazırlanıyor. Oyuncakların insanlık tarihiyle beraber gelişimini anlatan ve 2005 yılında şair/yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, 14 – 26 Kasım tarihleri arasında 14 Burda AVM’de ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

    14 Kasım 2017 Salı 11:02
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    100 yıllık Oyuncaklar Görücüye Çıkıyor
    HABER: Aysun Beykoz
    Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, Bolu halkını Oyuncak Müzesi ile buluşturuyor. Şair/yazar Sunay Akın tarafından kurulan Oyuncak Müzesi’nde yer alan ve her dönemin vazgeçilmezi olan farklıoyuncaklar 14 – 26 Kasım tarihleri arasında 14 Burda AVM’de sergilenecek. 
    Sepaş Enerji tarafından Bolu’da gerçekleştirilecek sergide yüzyıllık geçmişe sahip oyuncaklar yer alacak. Ziyaretçiler ilk uzay temalı oyuncakların 1920’li yıllarda Amerika’da üretilmesiyle 1969 yılında Amerika’nın aya çıkması arasındaki güçlü bağlantıyı ve daha pek çok tarihi bilgiyi oyuncakların diliylekeşfedecekler. Oyuncak dünyasının en etkileyici oyuncaklarından bebekevlerinin de en güzel örnekleri Oyuncak Müzesi Sergisi’nde ziyaret edilebilecek. 1700’lü yıllarda Almanya’da ortaya çıkan bebekevi kültürünün yüz yıllık, en seçkin örnekleri,  ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken oyuncaklardan olacak. 
    Yüz yaşındaki tahta kamyondan, sesten hızlı giden Concorde uçağa kadar ulaşımın tarihine de tanık olacak olan ziyaretçiler, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da içine konulan piller ile teknolojik devrimin başlangıcı sayılan oyuncak örneklerini de sergide görebilecek. Oyuncak Müzesi Sergisi’nde yer alacak ‘’Türk Malı’’ oyuncaklar da hatıralarda derin izler bırakan örnekleriyle ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.  
    Sepaş Enerji tarafından Bolu 14 BurdaAVM’de sergilenecek Oyuncak Müzesi Sergisi 14 – 26 Kasım tarihlerinde 10.00 – 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Başta

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