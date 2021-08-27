1000 adet Türk fındığı fidesi dikilecek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla bu yaz il merkezine bağlı 43 mahalledeki tüm parklara 1000 adet Türk fındığı (Corylus colurna) fidanı dikilecek. Türk fındığını gelecek nesillere ulaştıracak örnek çalışma kapsamında ilk fidanlar bugün Semerkant Mahallesi’ndeki bir parkta toprakla buluştu. Türk fındığı neslinin risk altında olduğunu belirten Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir, amaçlarının Türk fındığını gelecek kuşaklara taşımak olduğunu belirterek, “Şuan diktiğimiz fidanlarımız 5-10 yıl sonra büyüyecek. İnşallah işte o zaman bizim çocuklarımız o fındık ağacının altında serinleyip, fındığını yiyecekler.” dedi.

Fidan dikimine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir ile Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın’da katılarak, işçilerle birlikte ilk fidan dikimlerini gerçekleştirdi.

“BU FINDIK TÜRÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir burada yaptığı açıklamada, Türk fındığının Bolu için öneminden bahsetti. Özdemir, “Biliyorsunuz Bolu çikolatasında da kullanılan, bu yöreye has bir fındığımız var. Türk fındığı diye bilinen bu fındık türünü gelecek kuşaklara ulaştırmak istiyoruz. Bu fındığını nesli risk altında. O nedenle eylül, ekim, kasım aylarında fidan dikimlerimizi sürdüreceğiz. Hatta Türk fındığının çoğalmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki aylarda vatandaşlarımıza dağıtımını da gerçekleştireceğiz. Şuan diktiğimiz fidanlarımız 5-10 yıl sonra büyüyecek. İnşallah işte o zaman bizim çocuklarımız o fındık ağacının altında serinleyip, fındığını yiyecekler.” dedi.

“1000 ADET TÜRK FINDIĞI DİKİMİ HEDEFLİYORUZ”

Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın’da bu yılki hedeflerinden bahsederek, “Parklarımızda bu yıl yaklaşık 1000 adet Türk fındığı dikimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fidan dikimi çalışmalarımıza bugün başladık. Nesli risk altında olan (Corylus colurna) Türk fındığının yayılışını arttırmayı ve Bolu için önem arz eden bu türün yok olmasına engel olmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.