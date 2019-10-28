1000 metrede yürüdüler

Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince düzenlenen doğa yürüyüşlerine bir yenisi eklendi. Onlarca kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 14 bin metrelik yürüyüş güzel bir havada geçti.