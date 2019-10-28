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1000 metrede yürüdüler

Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince düzenlenen doğa yürüyüşlerine bir yenisi eklendi. Onlarca kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 14 bin metrelik yürüyüş güzel bir havada geçti.

1000 metrede yürüdüler

Haaber: Volkan Yılmaz

Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince düzenlenen doğa yürüyüşüne 54trekking sever katıldı. Yedigöller Kapankayamevkiine düzenlenen yürüyüş 5 saat sürdü. 14 km’lik yürüyüş ortalama 1000 metre rakımda gerçekleştirildi. Derneğin yönetim kurulu üyesi Birol Alim'in liderliğinde düzenlenen doğa yürüyüşüne 54 doğa dostu yürüyüşçü katıldı. Sürekli devam trekking turlarına katılmak isteyenlerin derneğin sosyal medya hesaplarından kayıt yaptırarak faaliyetlere katılabileceği belirtildi.

Yedigöller, özellikle sonbahar aylarında kızılyapraklarla bürünen fotoğrafları bol bol gördüğümüz en özel milli parklarımızdan biri.7 adet gölün bulunduğu milli park ortalama 800 ila 1000 metre yükseklikte bulunuyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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