1000 polis ve jandarma nöbette olacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerine, diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak ve ihtiyaç halinde trafik timleri asayiş devriyeleriyle takviye edilecek. Trafik kontrollerinde, araçlarda teknik bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek. Işık donanımı bozuk araçların eksiklikleri giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek. Yangın söndürme tüpü ve ilk yardım çantası bulunmayan, zincir, takoz ve çekme halatı olmayan araçların, eksiklikleri tamamlamaları sağlanacak.

Trafiğin yoğunlaşacağı tahmin edilen, alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda, trafik birimlerinin büro hizmetlerinde çalışan personelden mobil ekiplere takviye yapılacak. Denetimler, gerektiğinde asayiş birimleriyle koordineli olarak karayolunda akan trafiği ve personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak. Güzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesi, sürücülerin mevcut durumla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerektiğinde uygun alanlarda bekletilmeleri için çalışma yürütülecek.

Yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarıyla vatandaşlar, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikteki riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis bakımından riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli şekilde bilgilendirilecek. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresiyle trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına hemen bilgi verilecek, vatandaşlar zamanında uyarılarak tedbirli olmaları sağlanacak.

Ayrıca Bolu gibi tek çağrı merkezi olan illerde "112", diğer illerde Karayolları Genel Müdürlüğünün "155, 156 ve 159" yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılacak.