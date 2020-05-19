1000 test kapasiteli olacak

Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık bakanlığı tarafından ilimizde tek yetkilendirilmiş Covıd-19 Tanı Laboratuvarları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde bulunuyor. BAİBÜ bünyesinde bulunan ve 25 Mart itibarıyla Covid 19 için PCR testi yapmaya başlayan laboratuvarda günde 300 kişiye test uygulanabiliyor. Şimdiye kadar 10 binin üzerinde test sonucu açıklayan laboratuvar çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Günlük 300 sayısının artırılması için Marmara Kalkınma Ajansına bir proje veren rektörlük kapasitenin üç katına çıkarılması için çalışma başlattı. 3 öğretim üyesi, 2 uzman doktor,10 laboratuvar teknisyeni olmak üzere toplam 15 personel ile çalışmalarına devam eden merkez günlük test kapasitesini 250-300 aralığından 900-1000 aralığına çıkartmak için yatırım yapacak.

Koronavirisünü % 99,8 oranında kesin tespit edebilen tek test olan PCR testini uygulayan (BAİBÜ) Tıp fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesindeki laboratuvar aynı zamanda başka virüslerin tespitini de yapabiliyor. Bolu’daki tek (PCR) polimeraz chain reaction (poliemeraz zincir reaksiyonu) testi yapabilen laboratuvar 5 saat / 75 test kapasitesi ile çalışıyor. Korona vaka sayısı düştüğü için günlük laboratuvara gelen test sayısının da düştüğü gözlemlenmesine rağmen bölgeye hitap edecek böyle bir merkezin hayatı önem taşıdığı belirten yetkililer, “Bölgemizde Bilecik, Çankırı ve Bartın illerinde PCR testi yapabilecek bir kurum yok. Bu illerin vaka testlerini de Bolu’da yapıyoruz. Yani bu tesis bölge genelinde önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandılar.

Türkiye’de korona virüs tanı laboratuvarlarının olduğu şehirler şöyle: Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Yalova, Yozgat, Zonguldak ve Van. Covid-19 tanı laboratuvarının olmadığı şehirler: Ağrı, Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Mardin, Nevşehir, Uşak, Kırklareli, Siirt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye.