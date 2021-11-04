1000’inci gönüllü Bolu’dan oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanlığı tarafından pilot iller arasında seçilen Bolu’da yerli aşı Turkovac olmak için şartları taşıyan vatandaşlar aşılarını olmaya devam ediyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Turkovac olmak isteyenlerin aşıları yapılırken gönüllü olmak isteyenlerin de listeleri hazırlanıyor.

TEŞEKKÜR BELGESİ GÖNDERİLEREK TEBRİK EDİLDİ

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TurkovacRapel Faz 3 klinik araştırması kapsamında Türkiye genelinde 1000’inci gönüllü alımı Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turkovac Aşı Merkezimizde gerçekleştirildi. TÜSEB Başkanlığınca Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve ekibine teşekkür belgesi gönderilerek tebrik edildi.