Haber: Aysun BEYKOZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seyyide Nefise Kız Öğrenci Yurdu ile ilgili atılan büyük iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre yurtta kalan kız öğrencilerin cuma gününden bu yana hastalanarak İzzet Baysal Hastanesi'ne başvurdukları ve yapılan incelemeler sonucu öğrencilerin sudan zehirlenmiş olabilecekleri söylendi. Cuma gününden bu yana 150'den fazla hastaneye giden öğrenci olduğu iddia edilirken Ankara'dan bir heyetinde durumu incelemesi için geldiği öğrenildi.
MERT KARAGÖZ: "AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"
CHP Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün sosyal medya hesabından iddia ettiği olay ile ilgili yaptığı açıklamada Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Hayri Coşkun'dan bir açıklama beklediğini söyleyerek "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören Kardeşlerim Seyyide Nefise yurdunda 150'yi aşkın öğrencinin zehirlendiğini ve hastalandığını bildirdi. Sorumlular her kimse başta AİBÜ rektörü olmak üzere derhal açıklama yapmalıdır. Oradan bir genç kardeşimizin başına her hangi bir durum gelirse bunun bedelini ağır öder" dedi.
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