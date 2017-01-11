Haber: Aysun BEYKOZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seyyide Nefise Kız Öğrenci Yurdu ile ilgili atılan büyük iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre yurtta kalan kız öğrencilerin cuma gününden bu yana hastalanarak İzzet Baysal Hastanesi'ne başvurdukları ve yapılan incelemeler sonucu öğrencilerin sudan zehirlenmiş olabilecekleri söylendi. Cuma gününden bu yana 150'den fazla hastaneye giden öğrenci olduğu iddia edilirken Ankara'dan bir heyetinde durumu incelemesi için geldiği öğrenildi.

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