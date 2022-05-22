100.Yıl İlkokulunda Muhteşem Kutlama

Haber: C. Kutay Aykan

Öğrencilerin ardından sahne alan, hem velilere hem de öğrencilere sürpriz yapan okul öğretmenleri ise sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. 100. Yıl İlkokulu’nun 2. Sınıf öğrencileri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını okul bahçesinde düzenlenen törenle coşku içinde kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşını hep bir ağızdan okuyan öğrenciler, ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, şarkılar söyledi.

Öğrencilerin hep birlikte sergiledikleri ‘Erik Dalı’ oyunu renkli görüntülere sahne olurken gösterilerin sonunda sınıf öğretmenleri hem öğrencilere hem de velilere büyük sürpriz yaptı. Sınıf öğretmenleri Nagehan Sarıkaya, Ayşe Oğuz, Elif Candan Özdere, Çağla Eyüboğlu, Emine Aytekin, Pınar Altun Akkuş ve Yadigar Ceylan sergiledikleri halk oyunları gösterileri ile büyük alkış aldı.

100. Yıl İlk Okulu öğrencilerinin muhteşem gösterisi çocukların hep birlikte müzik eşliğinde dans edip eğlenmesi ile sona erdi.