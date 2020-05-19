101. yıl kutlu olsun

Haber: Volkan Yılmaz

Korona virüs tedbirleri kapsamında kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl törenleri başladı. Bu yıl salgın nedeni ile gösteriler ve etkinlikler dışarıda yapılamazken, Bolu’da resmi açılış töreni yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene sporcular katılırken, katılımcılar törende sosyal mesafe kuralına uydu.

Tören Gençlik ve Spor İl Müdür Şerafettin Çilkara’nın, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından İstiklal Marşı ve Saygı duruşunda bulunulurken, etkinliklerin telekonferans üzerinden yapılacağı duyuruldu. Anama ve kutlama törenlerine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’de iştirak etti.