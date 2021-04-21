101. yılı kutlama mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk bayramını andı. Yoltaş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli günü de Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan etmiştir. Bizler de geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çağdaş düşünceli insanlar olarak yetişmesi için ve çocuklarımızın barış ve huzur içinde yaşayacağı bir ülke bırakmak için çalışmaktan bir an bile vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Yaptığımız ve yürüttüğümüz her çalışma ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yarınlara umutla bakmalarını istiyoruz. Bu düşüncelerle; TBMM’nin açılışının 101. yıl dönümünü ve sevgi dolu yürekleri, gülen yüzleriyle geleceğin Türkiye’sini emanet edeceğimiz tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, sevgi, barış ve huzur dolu bir dünyada hep birlikte yaşamayı temenni ederim” diyerek kutladı.