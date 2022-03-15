101. yılında gösterilerle anıldı



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Merdin Kışkan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu “Asımın Nesli” Tiyatro gösterimi, “Zulmü Alkışlayamam” şiiri ve oratoryo gösterisiyle devam etti.

İSTİKLÂL MARŞIMIZI HÜR VE YÜKSEK SESLE OKUMALIYIZ

Programda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit,” Şanlı ecdadımızın azîz topraklarımızı kazanabilmek ve muhafaza edebilmek için Malazgirt’te, Niğbolu’da, Kosova’da, İstiklâl Savaşı’nda, Çanakkale’de; canlarından, çocuklarından, eşlerinden vazgeçerek nasıl mücadele verdiğini, Horasan’dan gelen alperenlerimizin azîz vatanımızı bizlere miras bırakabilmek için gaza ruhuyla nasıl uzak diyarlardan koşa koşa gelip, bu topraklarda şehit olduklarını iyi bilmeli ve iyi anlamalıyız. “İstikbâl Göklerde”, yani gelecek göklerdedir. İstihkâm köklerde, yani muhtaç olduğumuz bilinç, köklerimizdedir. İstiklâl Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy da İstiklâl Marşımızı bu ruhla kaleme almış ve yüreklerimize işlenmesini sağlamıştır. Her birimiz İstiklâl Marşımızı hür ve yüksek sesle, içten ve samimice okuyarak bu duyguyu ve mefkûreyi yaşamalıyız.

İSTİKLÂL MARŞIMIZ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN ŞAHESERİDİR

İstiklâl Marşımız; bağımsızlığımızı, medeniyetimizi, değerlerimizi, inancımızı, birliğimizi ve Asımın Nesilleri olan âziz şehitlerimizi sembolize eden bir şaheserimizdir. İstiklâl Marşımızı ve kadim tarihimizi anlamak, öğrenmek, özümsemek ve yaşamak hepimizin asli vazifesidir.

Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşılabilmesi için; tarihini, kültürünü bilen, donanımlı, vatanına ve milletine gönülden bağlı Asımın Nesillerini yetiştirmek en büyük gayemizdir. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyor, onları yetiştiren ailelerini muhabbetle selamlıyorum. İstiklâl Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy’u ve vatanımız için canlarını fedâ eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.” dedi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 101’inci Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen Ortaokullar Arası Resim Yarışması’nda 1’inci olan Behiye Baysal Ortaokulu öğrencisi Azra Şahin’e, 2’nci olan Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Bayram’a ve 3’üncü olan 60. Yıl Ortaokulu öğrencisi Ravza Gül Akman’a ödüllerini veren Bolu Valisi Ahmet Ümit programı hazırlayan ve yarışmada dereceye giren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ettiler.