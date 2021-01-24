103 kalem biyomedikal sarf malzeme alınacaktır

103 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

103 kalem biyomedikal sarf malzeme alınacaktır

103 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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