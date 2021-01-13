105 kaçak telefon bulundu

Haber:C Kutay Aykan

Bolu'da daha önce ele geçirilen değeri 100 bin tl olan kaçak cep telefonu aparatı vakasının bir benzeri bugün yaşandı. Gelen ihbarları dikkate alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün gerçekleştirilen yol kontrolünde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 105 cep telefonu bulundu.Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.